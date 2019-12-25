Гончарук посетил праздничную ярмарку на Софийской площади

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил рождественскую ярмарку на Софийской площади и оценил праздничную атмосферу. Своими впечатлениями он поделился на официальной странице в Facebook.
«В воздухе аромат рождественских лакомств и глинтвейна. На площади у главной елки теплая и семейная атмосфера», – написал премьер.
Он добавил, что хорошо прогулялся и купил подарки, но кому именно – не уточнил.
Праздничная ярмарка на Софийской площади открылась 19 декабря и будет работать по 13 января.
У повітрі аромат різдвяних смаколиків та глінтвейну 😉 На площі біля головної ялинки тепла та сімейна атмосфера. Прекрасно прогулявся і подарунки купив. Усім гарного вечора!
Posted by Олексій Гончарук — Прем'єр-міністр України on Kolmapäev, 25. detsember 2019
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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