Гончарук посетил праздничную ярмарку на Софийской площади

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил рождественскую ярмарку на Софийской площади и оценил праздничную атмосферу. Своими впечатлениями он поделился на официальной странице в Facebook.

«В воздухе аромат рождественских лакомств и глинтвейна. На площади у главной елки теплая и семейная атмосфера», – написал премьер.

Он добавил, что хорошо прогулялся и купил подарки, но кому именно – не уточнил.

Праздничная ярмарка на Софийской площади открылась 19 декабря и будет работать по 13 января.

У повітрі аромат різдвяних смаколиків та глінтвейну 😉 На площі біля головної ялинки тепла та сімейна атмосфера. Прекрасно прогулявся і подарунки купив. Усім гарного вечора! Posted by Олексій Гончарук — Прем'єр-міністр України on Kolmapäev, 25. detsember 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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