Гончарук посетил праздничную ярмарку на Софийской площади

25.12.2019, 23:06, Новости дня

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил рождественскую ярмарку на Софийской площади и оценил праздничную атмосферу. Своими впечатлениями он поделился на официальной странице в Facebook.

«В воздухе аромат рождественских лакомств и глинтвейна. На площади у главной елки теплая и семейная атмосфера», – написал премьер.

Он добавил, что хорошо прогулялся и купил подарки, но кому именно – не уточнил.

Праздничная ярмарка на Софийской площади открылась 19 декабря и будет работать по 13 января.

У повітрі аромат різдвяних смаколиків та глінтвейну 😉 На площі біля головної ялинки тепла та сімейна атмосфера. Прекрасно прогулявся і подарунки купив. Усім гарного вечора!

Posted by Олексій Гончарук — Прем'єр-міністр України on Kolmapäev, 25. detsember 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российские власти могут расширить список граждан США, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию в качестве одной из ответных мер за санкции против газопровода «Северный поток – 2». Об этом 25 декабря сказал замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает «Интерфакс». По его словам, ограничения на въезд в РФ могут ввести против тех американских политиков, которые проявляли «наибольшую активность в продвижении […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика