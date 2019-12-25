Наталья Рудова назвала певца Егора Крида идеальным мужчиной

25.12.2019, 23:04, Разное

Наталья Рудова считает Егора Крида идеальным мужчиной. Об этом актриса пояснила в соцсети Instagram, заодно напомнив о скором выходе фильма с ее участием.
Как и многие ее коллеги, Рудова нередко радует поклонников подробностями своей жизни и новыми эффектными и яркими фотографиями. Так и в этот раз артистка опубликовала на странице своего профиля в Instagram совместный снимок с певцом. В комментарии она добавила, что считает поп-исполнителя идеальным мужчиной. Вместе с кумиром миллионов девушек на снимке вместе с Рудовой запечатлена также ее подруга, ведущая одной из радиостанций Ульяна Банана (Почеко).

Вся троица находится в неформальной обстановке, они обнимаются, а Почеко при этом задорно показывает язык. Пост с подобным откровением звезда приурочила к скорому выходу фильма «Неидеальный мужчина» с ее участием. В кинотеатрах страны картину можно будет увидеть буквально через несколько недель. Расхваливая свою работу, Рудова написала, что фильм будет не только крутым, но и очень позитивным и добрым.

Фолловеры аккаунта артистки обрадовались данному факту, сообщив, что давно ждут новую работу любимой актрисы. Публикация быстро набрала множество отметок «Нравится» и комментариев.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российские власти могут расширить список граждан США, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию в качестве одной из ответных мер за санкции против газопровода «Северный поток – 2». Об этом 25 декабря сказал замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает «Интерфакс». По его словам, ограничения на въезд в РФ могут ввести против тех американских политиков, которые проявляли «наибольшую активность в продвижении […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика