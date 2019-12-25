Россия похвасталась «запуском» подводного крейсера рядом с местом ядерного ЧП: видео

25 декабря в российском городе Северодвинск на воду спустили первую серийную атомную подводную лодку «Новосибирск» модернизированного проекта Ясень-М.
Ожидается, что субмарину передадут ВМС РФ в 2020 году. Экипаж уже прошел соответствующую подготовку.
Атомные подводные лодки проекта Ясень-М имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения — 520 метров, экипаж — 64 человека, автономность — 100 суток, подводную скорость — 31 узел.
Подводные лодки вооружены минами, торпедами 533 миллиметра, а также крылатыми ракетами Калибр и Оникс.
Между тем, в сети пользователи успели саркастически высмеять запуск подводной лодки. В частности, вспомнили, что в начале августа Минобороны РФ сообщило о взрыве при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Сообщалось о шести людях, которые получили травмы во время взрыва и возгорания испытываемого изделия, позже появилась информация о том, что, кроме пострадавших, есть еще и жертвы — погибли два человека.
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