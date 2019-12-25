«Действительно большая опасность»: Галкин поделился опасением касательно будущего Украины

Российский шоумен и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин высказал свои опасения касательно будущего президента Украины Владимира Зеленского и поделился беспокойством касательно судьбы страны.

Об этом Галкин рассказал журналистке Ирине Шихман в ее программе «А поговорить?».

По мнению комика, если в Украине что-то произойдет, то это может повлечь за собой беспорядки. Он связывает возможные проблемы с национальностью нынешнего президента Украины.

«Я с большим опасением смотрю на то, что происходит сейчас в Украине. Потому что тот факт, что президент Украины – еврей, при сложившихся обстоятельствах и достаточно сложном положении Зеленского, меня не очень радует, потому что я считаю, что при любых непонятках в таких странах, как Украина или Россия все это может заканчиваться одним — погромами. Я этого действительно очень боюсь. Я неравнодушен к судьбам тех, кто живет в Украине, и это действительно большая опасность. Это никуда, к сожалению, не ушло», — пояснил шоумен.

Примечательно, что ранее Галкин со сцены московского Кремлевского дворца пошутил о том, что российские власти начали к нему присматриваться после того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины. Тогда он отметил, что в России его могут пристрелить еще до инаугурации.

После известия о победе на выборах в Украине Владимира Зеленского, Галкин написал в микроблоге Instagram о том, что новый украинский лидер – человек честный и принципиальный.

«Я не сомневаюсь: Володя Зеленский, человек, которого не изменили медные трубы шоу-бизнеса, не прогнется под любую политическую систему», — написал тогда шоумен.

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