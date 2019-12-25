Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

25.12.2019, 22:57, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

В законе отмечено, что правительство Украины может на время отменить запрет «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины».

Украина перестала покупать российскую электроэнергию в 2015 году. Осенью этого года поставки возобновились, после того, как Верховная Рада разрешила импортировать электроэнергию из России и Белоруссии по двусторонним договорам.



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