Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
В законе отмечено, что правительство Украины может на время отменить запрет «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины».
Украина перестала покупать российскую электроэнергию в 2015 году. Осенью этого года поставки возобновились, после того, как Верховная Рада разрешила импортировать электроэнергию из России и Белоруссии по двусторонним договорам.
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