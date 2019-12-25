Суд продлил меру пресечения экс-нардепу Микитасю

25.12.2019, 22:42, Новости дня

24 декабря Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей, возложенных на бывшего президента корпорации «Укрбуд», народного депутата VIII созыва от группы «Воля народа» Максима Микитася. Об этом 25 декабря проинформировала пресс-служба суда.

«Подозреваемого обязали: приходить к детективу, прокурору, следственному судьи, суда по каждому требованию, не выезжать из населенного пункта, в котором он зарегистрирован и сообщать об изменении своего места жительства», – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, он должен воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в этом уголовном производстве и сдать на хранение правоохранителям свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, а также носить электронный браслет.

Процессуальные обязанности суд продлил до 14 февраля 2020 года.

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Posted by Вищий антикорупційний суд on Kolmapäev, 25. detsember 2019

В июле 2019 года у экс-нардепа Максима Микитася произошел конфликт с председателем Любечской объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком. Пинчук сообщал, что после инцидента с Микитасем вынужден был обратиться в больницу.

ГБР начало расследование по факту хулиганских действий нардепа, 24 сентября Микитасю сообщили о подозрении в хулиганстве. 21 декабря ГБР завершило досудебное расследование по этому делу.

2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.

22 октября ВАКС рассмотрел апелляцию САП и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. Его родные внесли залог, и 25 октября он вышел из СИЗО.

11 декабря у Микитася провели ряд обысков. Экс-нардепа подозревают в подделке документов купли-продажи ценных бумаг, в результате которой он мог незаконно получить свыше 200 млн грн. В ходе обысков у него обнаружили шесть элитных автомобилей, позже суд арестовал транспортные средства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: 24 декабря Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей, возложенных на бывшего президента корпорации «Укрбуд», народного депутата VIII созыва от группы «Воля народа» Максима Микитася. Об этом 25 декабря проинформировала пресс-служба суда. «Подозреваемого обязали: приходить к детективу, прокурору, следственному судьи, суда по каждому требованию, не выезжать из населенного пункта, в котором он зарегистрирован и сообщать об […]

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