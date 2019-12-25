Путин вышел на каток на Красной площади в матче Ночной хоккейной лиги

25.12.2019, 22:26, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в среду вечером принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади.

Глава государства традиционно вышел на лет под 11 номером. Вместе с ним в команде в форме красных цветов выступают, в частности, министр обороны Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея, в том числе, Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и другие, передает ТАСС.

Противоборствующая команда играет в белой форме, в ее составе, в частности, тульский губернатор Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, подмосковный губернатор Андрей Воробьев и другие.

В прошлом году аналогичный товарищеский хоккейный матч на Красной площади с участием Путина состоялся 29 декабря. В мае Путин говорил о пользе «хоккейной дипломатии».



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Последнее: Президент РФ Владимир Путин в среду вечером принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади. Глава государства традиционно вышел на лет под 11 номером. Вместе с ним в команде в форме красных цветов выступают, в частности, министр обороны Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея, в том числе, Павел Буре, Валерий […]

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