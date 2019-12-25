Lada Granta попала в ТОП-35 самых продаваемых автомобилей в Европе

25.12.2019, 22:21, Разное

Зарубежные специалисты определили самые популярные транспортные средства на европейских рынках. В 2019 году в ТОП-35 рейтинга вошла и российская модель — Lada Granta.
С 1 января данную модель приобрели более 124,1 тысячи раза, что на 26,5% больше показателей 2018 года. В итоге, с 49-й позиции в прошлом году автомобиль переместился на 15 мест вверх. «Соседями» отечественного автомобиля являются такие флагманы, как Kia Rio, реализованный в количестве 125,3 тысяч единиц, а также Audi А3, проданный более 123 тысяч раз.

Что касается самых высоких продаж в странах Европы, то здесь первое место осталось за Германией – 284,6 тысяч экземпляров, Российская Федерация замыкает пятерку лидеров с показателем в 139 тысяч единиц. В АвтоВАЗе стремятся улучшить свои автомобили для повышения спроса: уже вскоре компания намерена представить Lada Granta в комплектации Standart.



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Последнее: Зарубежные специалисты определили самые популярные транспортные средства на европейских рынках. В 2019 году в ТОП-35 рейтинга вошла и российская модель — Lada Granta. С 1 января данную модель приобрели более 124,1 тысячи раза, что на 26,5% больше показателей 2018 года. В итоге, с 49-й позиции в прошлом году автомобиль переместился на 15 мест вверх. «Соседями» […]

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