Уфолог нашёл на марсианской поверхности загадочный символ

По информации тайваньского уфолога Скотта Уоринга, ему удалось найти на поверхности Марса необычный символ. Об этом специалист по НЛО заявил на своем официальном сайте.

После просмотра снимков «красной планеты» он обнаружил неровный участок местности, на котором, возможно, добывались какие-либо ископаемые. Совсем недалеко, по его словам, расположено необычное сооружение крупных размеров рядом с другими объектами. На изображении также отчетливо виден таинственный символ, означающий присутствие здесь инопланетной расы, отметил Уоринг.

Напомним, что уфолог регулярно рассказывает о различных артефактах, которые, по его мнению, относятся к другим расам: некоторые из них в своём развитии превосходят людей, другие — примитивны.

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