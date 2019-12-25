Автоконцерн Toyota прекращает выпуск культового седана Mark II

По информации издания Drom, несколько дней на заводе Toyota Motomachi была собрана последняя единица модели Mark X – преемника флагманского Mark II. В честь этого было организовано специальное мероприятие с участием более 180 человек, в том числе и руководителя предприятия Хироёси Нино.

Напомним, что первая версия Toyota Mark II появилась на авторынке чуть более 50 лет назад, и за это время не утратил звание основного седана автоконцерна, оснащенного системой заднего привода. Всего было создано девять поколений автомобиля, последнее вышло еще в 2000 году. В 2004 году состоялся дебют преемника под названием Mark X. За все время было реализовано более 6,4 миллиона экземпляров Mark II и почти 365 тысяч автомобилей Mark X.

Тем не менее, из-за огромной популярности городских кроссоверов и внедорожников на японском рынке культовый седан начал стремительно терять популярность. Впрочем, даже сейчас существуют поклонники подобных транспортных средств, для которых была выпущена особая версия модели — Mark X GRMN – 100 штук в 2014 году и более 300 – в 2019 году.

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