В Одесской области неизвестные избили военнослужащую. Об этом 25 декабря в Facebook сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
«Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащей в одной из воинских частей в Одесской области», – написал Загороднюк.
По его словам, сейчас с рабочим визитом в Одессе находится его заместитель Иван Руснак, который занялся этой ситуацией.
«Параллельно Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и дает соответствующие материалы в военную прокуратуру. Дело беру под личный контроль», – добавил министр.
Щойно мені стало відомо про факт побиття жінки-військовослужбовця в одній із військових частин у Одеській області. З…
Posted by Андрій Загороднюк on Kolmapäev, 25. detsember 2019
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В Одесской области неизвестные избили военнослужащую. Об этом 25 декабря в Facebook сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. «Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащей в одной из воинских частей в Одесской области», – написал Загороднюк. По его словам, сейчас с рабочим визитом в Одессе находится его заместитель Иван Руснак, который занялся этой ситуацией. […]
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