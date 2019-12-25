Свинка Пеппа засудила российского двойника

Британская Entertainment One UK, владелец прав на свинку Пеппу, выиграла суд о взыскании 33 млн рублей за изображение похожей свинки на детских конструкторах одного из крупнейших российских производителей игрушек, компании «Симбат».

Как сообщил гендиректор компании Semenov & Pevzner (представляет Entertainment One UK в суде) Роман Лукьянов газете «Коммерсант», Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск британской Entertainment One UK и взыскал 32,9 млн рублей с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбат».

Entertainment One UK утверждала, что «Симбат» не покупал лицензию на свинку Пеппу, хотя использовал в своих конструкторах, которые продавались на «Беру» (принадлежит «Яндекс.Маркету»), именно этого персонажа. Ответчик в суде утверждал, что это была другая свинка.

Лукьянов сообщил, что в качестве доказательств Entertainment One UK представила в суде сам конструктор, заключение эксперта и результаты опроса.

«На моей памяти это крупнейшее взыскание из-за контрафакта для индустрии детских товаров, уж точно – для игрушек», – сказал он.

По информации «Коммерсанта», выручка ООО «Симбат» за 2018 год составила 6,5 млрд рублей, чистая прибыль – 62,5 млн рублей.

В августе Entertainment One купила свинку Пеппу за 4 млрд долларов у производителя игрушек Hasbro.

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Последнее: Британская Entertainment One UK, владелец прав на свинку Пеппу, выиграла суд о взыскании 33 млн рублей за изображение похожей свинки на детских конструкторах одного из крупнейших российских производителей игрушек, компании «Симбат». Как сообщил гендиректор компании Semenov & Pevzner (представляет Entertainment One UK в суде) Роман Лукьянов газете «Коммерсант», Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск […]