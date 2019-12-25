Сын Валерии Артемий Шульгин впервые вышел в свет с женой Натальей Коренной на премьере фильма «(НЕ)идеальный мужчина»

На премьерный показ в минувший вторник, 24 декабря, в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» собрались десятки звездных гостей. Среди них были Валерия и Иосиф Пригожин с сыновьями, Сергей Гармаш, Филипп Киркоров, Оксана Акиньшина, Алексей Серебряков, Наталья Бардо, Мария Кравцова, Рита Дакота, Алена Шишкова, Аркадий Новиков, Яна Расковалова, Роман Прыгунов, Евгения Малахова, Настасья Самбурская, Елена Захарова, Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Александр Ревва, Алексей Чадов, Мария Кожевникова и многие другие.

Значительную часть внимания светских фотографов в этот вечер перетянуло на себя семейство певицы Валерии. Она появилась на красной дорожке с мужем Иосифом Пригожиным и сыновьями Арсением и Артемием. Последний, в свою очередь, впервые вывел в свет свою жену, 24-летнюю Наталью Коренную.

Валерия и Иосиф Пригожин

Егор Крид

Филипп Киркоров

Оксана Акиньшина

Алексей Серебряков Мария Кожевникова Владимир Яглыч с Антониной ПапернойНапомним, Артемий и Наталья поженились 7 июля в городе Монтре, но общественности об этом стало известно только 19 августа. Родителей на церемонии не было. Как рассказала Валерия изданию «Стархит», о том, что у сына намечается свадьба, она узнала буквально за день до события, так что приехать не было никакой возможности.

О существовании этой девочки знали, но думали, что они просто дружат. Она не раз была в гостях и даже на юбилее Йоси присутствовала. Но разговоры о совместном будущем и тем более о браке никогда не поднимались. Конечно, порадовались и в то же время опешили,

— поделилась Валерия. Известно, что Наталья родилась в Новокузнецке. Она на год младше Артемия, по образованию event-менеджер и психолог. Молодые люди познакомились на учебе в Швейцарии, где оба закончили школу и университет. Шульгин сейчас возглавляет продюсерский центр The Hana Road Music Group в Монтре.

Наталья Коренная, Артемий Шульгин и Валерия Роман Курцын с женой Анной Павел Деревянко Андрей Ширман (DJ Smash) с Анастасией Кривошеевой Аркадий Укупник с женой Сергей Гармаш Алексей Чадов Александр Ревва с женой Анжеликой

Мария Кравцова Елена Захарова Наталья Рудова Алика Смехова Маша Цигаль Рита Дакота Евгения Малахова Наталья Бардо Максим Лагашкин

Возвращаясь к премьере, в кинозале гостям картину представил режиссер Марюс Вайсберг и продюсеры вместе с исполнителями главных ролей: Егором Кридом, Юлией Александровой, Романом Курцыным, Максимом Лагашкиным, Артемом Сучковым, Аликой Смеховой и Яной Кошкиной.

«(НЕ)идеальный мужчина» — это история о девушке Свете, которая после расставания с очередным непутевым бойфрендом идет работать в компанию по продаже роботов. Те уже стали частью обычной жизни, их не отличить от людей, но не в пример своим создателям роботы чутко реагируют на характер человека, его потребности, привычки и слабости. Когда у одного из роботов обнаруживается программный сбой и его хотят вернуть производителю, Света упрашивает продать его ей, так как влюбляется в него, приняв технический дефект за проявление личности. Более того, Света хочет связать свою жизнь с чутким, внимательным и заботливым роботом, и это приводит к самым неожиданным последствиям.

В широкий прокат комедия выйдет 16 января 2020 года.

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Последнее: На премьерный показ в минувший вторник, 24 декабря, в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» собрались десятки звездных гостей. Среди них были Валерия и Иосиф Пригожин с сыновьями, Сергей Гармаш, Филипп Киркоров, Оксана Акиньшина, Алексей Серебряков, Наталья Бардо, Мария Кравцова, Рита Дакота, Алена Шишкова, Аркадий Новиков, Яна Расковалова, Роман Прыгунов, Евгения Малахова, Настасья Самбурская, Елена Захарова, […]