Мнение: Не надо на гитарке

Продолжаю баловать читателей Ридуса классикой собственного изготовления! В этот раз предложил им целое историософское сочинение по «Иронии судьбы» — о том, как творение Рязанова за 10 лет до предсказало Перестройку, Первый Съезд народных депутатов и роль интеллигенции в падении совка.

Отрывок: «… И, наконец, мы приходим к трем архетипическим для жителя СССР образам: Власть (Ипполит) и Интеллигенция (Лукашин) наперегонки стремятся к сладким тайнам Запада (Нади). То, что все действие идет в декорациях типовой квартиры и в форме водевиля — неважно; важно, что ухвачен нерв тогдашней, да и сегодняшней российской действительности; да, вечное и неутолимое стремление быть и жить «как на Западе», с Западом, пусть в России — но «по-западному», по-людски…

Рязанов, возможно, сам того не желая, построил модель; самое потрясающее — что в ней Рязанов еще в 1975 году предсказал всё. Там выражены не только «тайные пружины» и желания основных действующих сил общества; там, в форме водевиля, показана и предсказана перестройка, крах СССР и КПСС, история взаимоотношений новорожденной РФ с Западом…

Изучим канву фильма, вооружившись новыми знаниями. Итак, советская номенклатура любит Запад; она тянется к иностранному, она его вожделеет, и плевать, что власть, мягко говоря, уже не вполне молода, довольно-таки обрюзгла и вяловата. Запад отвечает на ее поползновения, но как-то тоже вяло, без особого энтузиазма.

Интеллигенция в это же время не вожделеет никого, ведет, в общем-то, растительное существование, никуда не стремится и разве что любит иной раз выпить…

Дальнейшее развитие сюжета, что очень важно, происходит абсолютно против воли интеллигенции — точно так же, как и начало перестройки. Женю Лукашина в бессознательном состоянии засовывают невесть куда, и рядом с манящим Западом он оказывается совершенно случайно. Его там никто не ждет. Поначалу и он тоже хочет поскорее убраться восвояси — тем более что совершенно неожиданно он оказывается на пути у номенклатуры.

А Номенклатуре дурацкое появление интеля ломает замечательный намечающийся роман с Заграницей…

И вот тут — сценарий вдруг ломается. Вместо того чтобы собрать манатки и тихо срыгнуть в туман, в свое уютное болото, откуда он так некстати вынырнул — наш интеллигент решает воспользоваться ситуацией. интеллигенции плевать, что доля ее усилий в достижении возникшего уникального положения ничтожна; она хочет пожать плоды, коль уж они сами валятся в руки.

Ну? Разве не показаны здесь, кратко и четко, все перипетии Первого Съезда народных депутатов СССР, 19-й партконференции и создания Межрегиональной депутатской группы?

А стычки между Ипполитом и Лукашиным, переросшие в конце концов в полноценную драку в партере, закончившуюся полной победой последнего — разве это не краткий пересказ Тбилиси-Вильнюса («Что вы меня всё время толкаете?»), с финалом в виде «победы над ГКЧП»?.

Вот почему, оказывается, «Ирония судьбы» стал фильмом культовым. Это ведь наша история, друзья. В нем — все начала и все концы, пророчества на десятилетия вперед…

И это ведь еще не всё. Становится очень даже понятно, откуда вдруг, именно в 2000-ных, появилась так называемая «Ирония судьбы-2», а на самом деле — Анти-Ирония, фильм, призванный в символическом плане раз и навсегда перечеркнуть свой как бы оригинал… И почему, опять же именно в Нулевых, как-то вдруг из ниоткуда возникло мощное движение «за Ипполита» — вплоть до того, что иные уже практически всерьез объявляли именно Ипполита, незаслуженно обиженного и несчастного, главным героем и моральным победителем фильма. Отсюда же — вдруг проявившееся массовое раздражение на Женю Лукашина, которого враз объявили «маменькиным сынком», бесполезным мямлей, только и умеющим (что вдруг стало вызывать особенную массовую ярость) «бренчать на гитарке».

2000-ные — это реванш Ипполита, друзья. В прямом и переносном смысле. Воспрявший Ипполит взялся не только загнобить Лукашина — он, ничтоже сумняшеся, решил переписать историю. В новом бездарном фильме нам назойливо сообщают, что Надя и Женя вовсе не соединялись, что она — конечно же. — «вышла замуж за Ипполита» и родила кого положено. То есть — не было никаких съездов депутатов, не было никакой демократии, никаких, прости господи, 90-х…ничего не было, все это померещилось. После 70-х годов сразу наступили 2000-ные, точнее сказать, с 70-х по дату выхода на экран «Иронии судьбы-2» длилось одно и то же, вечное время. И сегодня — как нас уверял Первый канал, есть только помятый, побитый (в том числе молью) и потерявший всякий лоск Мягков-интель — и благообразный, благородный Ипполит… То есть, простите, бессмертная номенклатура, во веки веков, аминь.

И на гитарке играть сегодня не надо, немодно это. Признак лузера. Да здравствует Ипполит».

Полностью — https://www.ridus.ru/news/316084

Источник: Размышления вольного социолога

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