В Украине впервые за последние 15 лет провели пересадку сердца

24 декабря в Украине впервые за последние 15 лет сделали трансплантацию сердца. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Кородоского территориального медобъединения в Ковеле Волынской области.

Операцию в районной больнице Ковеля провела бригада врачей местной Института сердца Минздрава во главе с Борисом Тодуровым.

«Донором стал пациент с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой, у которого бригада специалистов констатировала смерть мозга. Родственники дали согласие на проведение операции изъятия органов умершего для пересадки и этим спасли здоровье и жизнь сразу трем пациентам», – сказано в сообщении.

Пациента с выраженной дилатационной кардиомиопатией привезли из Киева, так как транспортировать донорское сердце не было возможности, проинформировал Тодуров в Facebook.

Трансплантація серця в Ковелі 25-12-2019Борис Тодуров:"Трансплантація серця. ‼ Після 15-тирічної перерви ми зробили це. Спільно працювали бригади Інститут серця МОЗ України і Ковельської районної лікарні. Пацієнта везли з Києва, оскільки неможливо було привезти донорське серце.Різдво для деяких стало дійсно другим народженням."#ІнститутСерця Posted by Інститут серця МОЗ України on Kolmapäev, 25. detsember 2019

Глава ОО «Всеукраинская платформа донорства IDonor» Ирина Заславец добавила в Facebook, что мультиорганный забор провели вечером 24 декабря в Ковеле. Кроме сердца, которое пересадили пациенту из Киева, у донора изъяли две почки. Одну из них трансплантировали врачи Ковельской больницы, вторую отправили в Институт Шалимова в Киеве, где под утро тоже провели операцию.

Це була доба, дочекатися якої я мріяла понад три роки, відколи побувала в Індії на трансплантації серця! Вперше за… Posted by Iryna Zaslavets on Kolmapäev, 25. detsember 2019

Районная больница Ковеля в ноябре стала первым медучреждением районного уровня в Украине, в котором провели трансплантацию почки.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. За первые три квартала 2019 года украинские хирурги провели трансплантировали 37 почек и одну печень, но для увеличения количества операций не хватает донорских органов.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщала, что система трансплантации может быть запущена в Украине в феврале 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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