Наука: Что будет, если разрешить детям начинать учебу на час позже

Ученики, у которых есть возможность начинать учебу позже, дольше спят, чувствуют себя менее усталыми и лучше концентрируются.

Ученые из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимиллиана считают, что гибкое начало учебного дня может помочь в борьбе с эпидемией недосыпания среди подростков. Результаты их научной работы опубликованы в журнале Sleep.

В новом исследовании участвовали старшеклассники западногерманской гимназии Альсдорфа. Они могли сами выбирать время начала занятий – в 8:00 или в 8:50 утра. В случае позднего начала (пропуска первого урока) они должны были компенсировать пропущенное занятие самообучением в течение недели, когда в их учебном расписании были «окна».

Ученые оценили, как влияет на подростков такое гибкое посещение, которое помогает им учиться в своем собственном темпе. Они начали наблюдения за три недели до введения новой системы и продолжали их в течение шести недель после ее старта. Исследователи анализировали ежедневные дневники сна и данные наручных мониторов сна участников эксперимента. Они обнаружили, что практически всем, кто начинал учебный день позже, это изменение пошло на пользу.

Авторы исследования отметили, что польза гибкого посещения по утрам была не просто универсальной: ее выраженность была одинаковой, независимо от хронотипа, пола, класса и регулярности позднего начала занятий. Этот вывод важен, поскольку существует опасение, что при позднем начале занятий ученики будут позже ложиться спать, сводя на нет его преимущества. Однако оказалось, что их сон в среднем увеличился на 1,1 часа (8 часов вместо 6,9).

Ученых удивило то, что ученики не часто пользовались преимуществами позднего начала уроков. В целом, они предпочли начинать учебу в 8:50 в 39% случаев, примерно два дня из пяти дней обычной школьной недели.

При позднем начале занятий учащиеся выше оценивали качество своего сна. Тестирование в конце эксперимента показало, что они чувствовали себя менее уставшими, лучше концентрировались как во время занятий, так и дома после школы. Важным выводом ученые считают и то, что ученикам нравится, когда у них есть возможность выбора времени начала занятий по утрам.

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