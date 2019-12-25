Почему весь мир отмечает Рождество 25 декабря?

К сожалению, очень долгое время развитие нашей страны сдерживала ее оккупация добрым соседом Россией.
Сотнями лет Россия диктовала нам свои правила, навязывала обычаи, заставляла изучать чуждый нам язык, религию и культуру, вытесняла и замещала наши обычаи, традиции, правила.
Без малого оккупация длилась почти 400 лет и коснулась всего нашего быта, образа жизни и мышления.
Да, россияне, нас сегодня обвиняют в том, что мы не сумели отстроить страну за 25 лет более-менее фактической независимости, обвиняют в том, что мы не смогли побороть коррупцию, но обвинять нас в этом россияне не могут и не имеют права, так как все то с чем мы сегодня боремся это наследство, которое именно они нам и оставили.
Бескультурье, пьянство, безграмотность, коррупция и религиозное мракобесие вот черты истинного русского, а в реальности Московского Мира, Православного Халифата, которые сотни лет пытался нам он привить.
Мы не сможем за один день отмахнутся от всего этого, но это не должно нас останавливать, и на пути к свету, к цивилизации, давайте восстановим знания, которые знает, понимает и признает весь мир.
Знания, которые отрицает лишь одна страна мира Россия. Недостаток знаний одна из проблем украинского общества, но мы способны наверстать упущенное.
За годы колониального рабства в наше сознание внедрили стереотип о том что Рождество, которое отмечает подавляющее большинство всего христианского мира именно 25 декабря, называется Католическим Рождеством ?
Но на самом деле это не так!
25 декабря все христианские страны мира отмечают Рождество, кроме России, и ее колоний!
Решение об отказе от Юлианского календаря, было принято на Всеправославном Соборе в Константинополе еще в 1923 году, и с тех пор все православные Церкви, кроме РПЦ, отмечают Рождество 25 декабря.
И лишь сторонники мракобесной Московской церкви продолжают отмечать Рождество 7 января.
Представляете?
Все православные страны, такие как Греция, Болгария, Румыния, Кипр, отмечают Рождество именно 25 декабря! И Вселенский, Константинопольский Патриарх тоже отмечает Рождество 25 декабря!
И только Украина, Молдова, Беларусь, Албания, отмечают 7 января!
Юлианский календарь, за который традиционно держатся РПЦ, крайне неточен, и каждые 128 лет дает погрешность на одни сутки, в связи с чем, например, в 2101 Рождество по Юлианскому календарю уже не 7 января, а 8 января.
Украина, благодаря развязанной Россией войне сегодня полностью утратила какую либо связь с ней, но по прежнему ее священники находятся под ее влиянием. Это не правильно.
Необходимо начинать с малого, и давно уже пора перестать синхронизировать календарь украинских церквей с московскими давно пора вернуть Украине ее религию, и забыть про московских церковных рейдеров РПЦ.
Олег Чеславский
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