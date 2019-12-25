Бортпроводники «Аэрофлота» планируют устроить забастовку из-за объявления руководства о том, что с 16 января на всех рейсах авиакомпании длительностью меньше двух часов сотрудники должны убираться самостоятельно (не только в туалетных комнатах, но и у каждого пассажирского кресла). Дополнительных выплат бортпроводники при этом не получат. Об этом сообщает издание «Метла» со ссылкой на сотрудников компании. Информацию также подтвердили в Шереметьевском профсоюзе бортпроводников (ШПБ).

В профсоюзе пояснили, что пока официальных документов от авиакомпании о новых правилах нет, а вся информация к бортпроводникам поступила с совещания инструкторов. «Ели нет официального распорядительного документа на проведение уборки воздушного судна силами бортпроводников, то требовать производить уборку работодатель не имеет права. Но и издавать таковой документ работодатель также не имеет права, поскольку это нарушение законодательства РФ», — подчеркнули в ШПБ.

Профсоюз утверждает, что такие правила являются не только нарушением трудовых прав, но и ударом по безопасности. «Дополнительная нагрузка на бортпроводников, которые и так работают на пределе своих возможностей, может привести к неспособности вовремя определить угрозу жизни пассажиров, быстро сориентироваться в критический момент, провести эвакуацию. Кроме того, это прямое нарушение санитарных норм: на любом предприятии общественного питания должен быть отдельный персонал, который работает с пищей, и отдельный персонал, который занимается уборкой помещений и туалетов», — отмечают в ШПБ.

«В авиапарке «Аэрофлота» больше всего судов Airbus A320. В Воронеже, к примеру, одна внутренняя уборка по договору с управляющей местным аэропортом ООО УК «Авиасервис» обошлась бы авиакомпании в 8 тыс 400 руб. Бортпроводникам же за дополнительные обязанности доплат даже не обещают», — отмечает издание.

Забастовка будет проходить в формате акции «Больничный лист»: до конца месяца бортпроводники будут брать больничный (российским работникам транспорта запрещены обычные забастовки). Как напоминает издание, организатора предыдущей акции этого же формата, главу ШПБ Илону Борисову, «Аэрофлот» уволил «по совокупности нарушений».

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