Суд приговорил взломавших базы РЖД и S7 хакеров к срокам от 10 до 13 лет колонии

Басманный суд Москвы вынес приговор трем хакерам по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159.6 УК) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК) за взлом билетных систем РЖД и S7. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.
Максима Матюшева приговорили к 13 с половиной годам колонии строгого режима, Андрея Жданова — к 12 с половиной годам колонии строгого режима, Кирилла Кулабухова — к 10 годам колонии общего режима.
Всего по делу проходит 29 человек. По версии следствия, в 2013-2014 годах хакеры, получив логины и пароли корпоративных клиентов базы данных ООО «С7 билет» и партнера РЖД «Универсальная финансовая система», покупали билеты на самолеты и поезда, а затем формляли возврат билетов в кассах. Им удалось украсть 17 млн рублей.
Дело расследовала старший следователь управления на транспорте МВД по ЦФО Евгения Шишкина, которую убили в Красногорском районе в октябре прошлого года.
По данным «Би-би-си», заказчиком убийства считают член группы хакеров Ярослава Сумбаев, которого осенью депортировали из Грузии в Россию. Мужчина признавал вину в киберпреступлениях, но отрицал причастность к убийству Шишкиной.
Источник: Новая газета
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