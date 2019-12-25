Экс-супруга Ивана Краско попалась на лжи о беременности

Оказалось, что девушка не находится в положении. Экс-супруга Краско сделала тест на беременность в присутствии гинеколога. О оказался отрицательным. «Чушь какая-то! Я делала три теста и они были положительными», – негодовала начинающая актриса.
Но эта ложь стала лишь началом. Предполагаемый наследник пенсионера Александр Яковлев пришел в студию с матерью. Женщина по имени Марина утверждала, что у нее был роман с Краско во время съемок одного фильма. Но странность в том, что она не помнит, ни название картины, ни где она снималась. Кроме того, забыла она и то, что в то время Иван Иванович носил усы.
Шокированный происходящим народный артист, как ни старался, но так и не смог вспомнить бывшую любовницу. Тогда он дал согласие на проведение ДНК-теста, чтобы, наконец, поставить точку в этой истории. Тест подтвердил, что Александр является сыном Ивана Ивановича.
«Значит, мы родственники», – изумился Краско.
Позже всплыли новые подробности. После общения с героями передачи выяснилось, что Марина не является матерью Александра. Судя по всему, материал для ДНК-теста подменили.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 25 декабря в российском городе Северодвинск на воду спустили первую серийную атомную подводную лодку «Новосибирск» модернизированного проекта Ясень-М. Ожидается, что субмарину передадут ВМС РФ в 2020 году. Экипаж уже прошел соответствующую подготовку. Атомные подводные лодки проекта Ясень-М имеют водоизмещение 13800 тонн, глубину погружения — 520 метров, экипаж — 64 человека, автономность — 100 суток, подводную […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Не создавать, не работать, не упорно трудиться, а подождать, когда создадут и поработают другие, а потом своровать или «отжать» / 26 ноября
- Неожиданно: Кейт Миддлтон рассказала, каким было первое слово принца Луи / 16 декабря
- Татьяна Буланова пожаловалась на внебрачного сына-афериста / 11 декабря
- Мнение: Записки из Майями. Крыса. Ещё один сгорел на патриотической работе / 3 декабря
- «Мои мечты разрушились»: Пугачева сделала сенсационное заявление / 8 декабря
- Загитова получила жуткую травму и сбежала после провала / 9 декабря
- На греческой фреске минойской эпохи ученые опознали живущих в Индии обезьян / 16 декабря
- В Коми пожар унес жизнь человека / 10 декабря