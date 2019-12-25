«Загляденье»: наряженные Кети Топурия с дочерью вызвали у россиян восторг

25.12.2019, 21:30, Разное

Артистка предстала в платье
лимонного цвета с объемными рукавами. Нюдовый макияж и сережки-кольца
завершили образ. Дочь Кети Топурии позировала
в розовом платье с прозрачным верхом и рисунком в виде сердца.
Девочка, как и ее знаменитая мама, распустила волосы, которые украсила заколкой
в форме бабочки.

Снимок звезда опубликовала
в своем «Инстаграм». Поклонники пришли от двух красавиц в восторг. Многие отметили,
что Оливия растет копией Кети Топурии. Фолловеры одарили маму и дочку
комплиментами. «Такие милашки», «Красавицы», «Суперские», «На этом фото прекрасно все», – высказались
подписчики исполнительницы.

Отметим, ранее появились
слухи, что Кети Топурия ждет ребенка от нового возлюбленного – дипломата
Льва Деньгова. Однако платье на сей раз подчеркнуло ее стройную фигуру, развеяв
домыслы. 

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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 24 Дек 2019 в 7:58 PST

Напомним, в последнее
время Кети Топурия выбирала объемные наряды. Из-за этого многие стали
подозревать певицу в беременности.

Поклонники любят знаменитость не только за необычный голос и привлекательную внешность. Многим приходятся по душе экстравагантные образы певицы. Как писали «Дни.ру», практически все наряды Кети Топурия придумывает сама. 



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