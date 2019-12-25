«Загляденье»: наряженные Кети Топурия с дочерью вызвали у россиян восторг

Артистка предстала в платье

лимонного цвета с объемными рукавами. Нюдовый макияж и сережки-кольца

завершили образ. Дочь Кети Топурии позировала

в розовом платье с прозрачным верхом и рисунком в виде сердца.

Девочка, как и ее знаменитая мама, распустила волосы, которые украсила заколкой

в форме бабочки.

Снимок звезда опубликовала

в своем «Инстаграм». Поклонники пришли от двух красавиц в восторг. Многие отметили,

что Оливия растет копией Кети Топурии. Фолловеры одарили маму и дочку

комплиментами. «Такие милашки», «Красавицы», «Суперские», «На этом фото прекрасно все», – высказались

подписчики исполнительницы.

Отметим, ранее появились

слухи, что Кети Топурия ждет ребенка от нового возлюбленного – дипломата

Льва Деньгова. Однако платье на сей раз подчеркнуло ее стройную фигуру, развеяв

домыслы.

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Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 24 Дек 2019 в 7:58 PST

Напомним, в последнее

время Кети Топурия выбирала объемные наряды. Из-за этого многие стали

подозревать певицу в беременности.

Поклонники любят знаменитость не только за необычный голос и привлекательную внешность. Многим приходятся по душе экстравагантные образы певицы. Как писали «Дни.ру», практически все наряды Кети Топурия придумывает сама.

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