Транжиру Меган Маркл заставили умерить непомерный аппетит

Жена принца Нарри вложила в наряды на 155 миллионов

рублей меньше, чем в 2018 году. Это стало следствием того, что весь текущий год

Меган Макрл преследовали публичные скандалы за чрезмерную расточительность. То

она покупает эксклюзивные дизайнерские платья, то летает частными джетами.

Устав от нападок, Меган Маркл урезала свой годовой

бюджет. За год она потратила на обновление гардероба около 17 миллионов рублей,

сообщает Daily Mail. В 2018 году на это было «выкинуто» около 32, 5 миллионов

рублей.

Роскошное

платье Christian Dior заняло место самого дорогого. Меган Маркл надела его в рамках тура по

Марокко. Стоит оно около семи миллионов

рублей. Правда, после этого герцогиня решила затянуть поясок и даже стала носить некоторые вещи по несколько раз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Meghan Markle (@mrsmeghanmarkle) 28 Окт 2018 в 3:15 PDT

В подсчете

трат Меган Маркл на гардероб приняли участие только те наряды, в которых она

появлялась на публике. Так что говорить о точности названных сумм однозначно

нельзя. К тому же, неизвестно, платят ли королевские особы полную стоимость одежды

в магазинах или получают подарки от модных Домов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Власти американского города Уосон в штате Висконсин объявили, что планируют снять запрет на игру в снежки, сообщила газета The Guardian 24 декабря. Запрет действует в Уосоне с 1962 года, он предусмотрен в постановлении, запрещающем запуск снарядов в черте города. Снежки в этом документе причислены к той же категории, что и камни. Городской комитет общественной безопасности на […]