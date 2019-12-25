В Мурманской области во время учений погиб военнослужащий

Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области. Причиной ЧП стало неосторожное обращение с оружием, пишет ТАСС.
Уточняется, что во время разбора пулеметной установки сработал спуск, пуля попала 34-летнему контрактнику в голову. Мужчину экстренно доставили в больницу, где он вскоре скончался.
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