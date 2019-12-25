Захваченному украинцами Крымскому мосту нашли новое применение

С откровенными заявлениями выступил беглый российский

либерал Айдер Муждабаев. По его словам, украинцы используют Крымский мост,

чтобы «депортировать» в Россию тех, кто приехал на полуостров в

последние годы.

«Думаю, что мы поможем людям, которые захотят

возрождать Россию от Урала до Магадана, вернуться на их родину по их же

железной дороге. Это будет, мне кажется, очень справедливо и правильно», —

цитирует Муждабаева портал «ПолитНавигатор».

Ранее первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга пересек

Крымский мост и прибыл в Севастополь. На Украине в связи с этим возбудили

уголовное дело.

Так называемая Прокуратура Автономной Республики Крым начала

расследование по статье «Незаконная переправка лиц через государственную

границу Украины». Она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Крымский мост открыт: 4 года работы за 140 секунд pic.twitter.com/8L8NI4sbMR

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2019

Железнодорожную часть Крымского моста 23 декабря открыл

президент Владимир Путин. Глава государства первым проехал по переправе на

пассажирском поезде. В тот же день первый состав выехал из Санкт-Петербурга. На

следующий день поезд выехал из Москвы.

В дальнейшем через Крымский мост пройдут другие

железнодорожные маршруты. Поезда свяжут полуостров с Ростовом-на-Дону, Казанью,

Самарой, Новосибирском и другими городами.

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