Мнение: Банные вопросы

Двое парней пригласили 14-летних девочек в баню… Взяли 1,5 литра водки, посидели, попарились, отдохнули. В разгар банной вечеринки одну из школьниц изнасиловали.
Родители школьницы написали заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней» (подробности здесь).
О том, что 21-летний парень, опоивший и изнасиловавший школьнику, должен быть наказан, у меня сомнений нет.
Но есть другие вопросы, на которые у меня нет ответов…
Почему администрация пустила в баню школьниц со взрослыми мужиками?
Почему школьницы пошли в баню со взрослыми мужиками?
На снимке: место преступления, фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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