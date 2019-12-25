Мнение: Банные вопросы

Двое парней пригласили 14-летних девочек в баню… Взяли 1,5 литра водки, посидели, попарились, отдохнули. В разгар банной вечеринки одну из школьниц изнасиловали.

Родители школьницы написали заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней» (подробности здесь).

О том, что 21-летний парень, опоивший и изнасиловавший школьнику, должен быть наказан, у меня сомнений нет.

Но есть другие вопросы, на которые у меня нет ответов…

Почему администрация пустила в баню школьниц со взрослыми мужиками?

Почему школьницы пошли в баню со взрослыми мужиками?

На снимке: место преступления, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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