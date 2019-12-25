Приставы начали розыск писателя Виктора Пелевина из-за долгов по ЖКХ

У писателя Виктора Пелевина обнаружился долг за коммунальные услуги в 234 рубля, теперь его разыскивают приставы.

Об этом информирует «Рен ТВ» со ссылкой на базу Федеральной службы судебных приставов.

Ранее сообщалось, что певица Ольга Бузова задолжала 10 тыс. рублей за коммунальные услуги, судебные приставы возбудили исполнительное производство против нее. Позже ее мать сообщила, что долг погашен.

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