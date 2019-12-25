Бурджанадзе: Грузии нужен не «нормандский формат», а прямые переговоры с Россией

Экс-спикер парламента, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе заявила, что Тбилиси должен думать не о создании аналога «нормандского формата», а вести прямой диалог с Москвой для решения своих проблем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в грузинской столице.
Комментируя идею президента Саломе Зурабишвили о создании «нормандского формата» для Грузии, Нино Бурджанадзе сказала, что такое предложение обречено на провал, так как «Россия никогда на него не согласится».
«Если власти Грузии хотят нового этапа в отношениях с Россией, то нужен прямой диалог», — сказала экс-председатель парламента Грузии.
По ее словам, «диалог вовсе не означает уступок или отказа от собственных национальных интересов».
Она отметила, что «именно предложения создать новый формат в тех условиях, когда заранее известно, что РФ от этого откажется, означает сохранение статус-кво, которое устраивает Россию и не устраивает Грузию».
Ранее российский сенатор Алексей Пушков, комментируя газете ВЗГЛЯД предложение президента Грузии, заявил, что «такой формат не применим к ситуации Грузии с Абхазией и Южной Осетией, потому что речь идет о республиках, которые РФ признала самостоятельными и от своего решения не откажется».
«Самый правильный ход для грузинского руководства – снизить накал антироссийской риторики, переходить к прямым переговорам с Россией и создавать хорошие условия для российских туристов», – считает Алексей Пушков.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Экс-спикер парламента, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе заявила, что Тбилиси должен думать не о создании аналога «нормандского формата», а вести прямой диалог с Москвой для решения своих проблем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в грузинской столице. Комментируя идею президента Саломе Зурабишвили о создании «нормандского формата» для Грузии, Нино Бурджанадзе сказала, что такое предложение обречено на […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Макрона раскритиковали за пренебрежительное отношение к Восточной Европе / 24 ноября
- США выслали китайских дипломатов за шпионаж / 15 декабря
- Минюст США: ФБР допустило «ошибки», расследуя связи Трампа с РФ, но политической подоплеки в этом не было / 10 декабря
- Поиски останков убитой историком Соколовым девушки прекращены / 29 ноября
- Фигурантов дела «кота-наркокурьера» приговорили к срокам до 17 лет колонии / 13 декабря
- Напечатанный на 3D-принтере малоразмерный авиадвигатель испытали в России / 25 декабря
- Демократы обнародовали обвинение Трампу в рамках процедуры импичмента / 10 декабря
- Глава директората Минздрава Украины увольняется почти со всей своей командой / 7 декабря