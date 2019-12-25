Умер знаменитый писатель

Скончался писатель и публицист Владимир Бушин. Ему было 95 лет.
Бушин до последних дней жизни оставался в трезвой памяти и ясном уме, пишет «Литературная газета». Свой последний материал он опубликовал 3 ноября.
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Последнее: Скончался писатель и публицист Владимир Бушин. Ему было 95 лет. Бушин до последних дней жизни оставался в трезвой памяти и ясном уме, пишет «Литературная газета». Свой последний материал он опубликовал 3 ноября.
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