Умер знаменитый писатель

25.12.2019, 21:06, Разное

Скончался писатель и публицист Владимир Бушин. Ему было 95 лет.

Бушин до последних дней жизни оставался в трезвой памяти и ясном уме, пишет «Литературная газета». Свой последний материал он опубликовал 3 ноября.



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Последнее: Скончался писатель и публицист Владимир Бушин. Ему было 95 лет. Бушин до последних дней жизни оставался в трезвой памяти и ясном уме, пишет «Литературная газета». Свой последний материал он опубликовал 3 ноября.

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