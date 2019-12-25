В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

В Мексике 25 декабря пробудился вулкан Попокатепетль и выбросил столб пепла. Об этом сообщает издание Milenio со ссылкой на Национального координатора службы гражданской обороны.

«Наблюдались выбросы пепла и вулканических газов на высоту до одного километра, которые рассеиваются в сторону юго-востока, также в радиусе 900 метров замечены раскаленные обломки», — говорится в заявлении.

В связи с активизацией вулкана была объявлена вторая фаза «желтого уровня» тревоги, которая не предполагает эвакуации или прекращение трудовой деятельности в районе горы.

#Popocatépetl A partir de las 04:21 h se observa la emisión de ceniza y gases volcánicos con altura aproximada de 1 km que se dispersa al este-sureste, también se observan fragmentos incandescentes a una distancia aproximada de 900 m. El * de alerta se encuentra en #AmarilloFase2 pic.twitter.com/vObP8jE2FZ

— ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) December 25, 2019

Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как «дымящаяся гора», находится в 50 километрах от Мехико. Второй по величине и самый активный вулкан страны является одним из ее символов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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