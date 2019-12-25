Москва предложила НАТО отказаться от военных учений в районах соприкосновения с Россией

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Москва предлагала НАТО не проводить учения в районах соприкосновения РФ и стран альянса.
«Мы предложили странам НАТО договориться о понижении уровня военных учений вплоть до их непроведения в районах соприкосновения РФ и стран НАТО», – сказал он газете «Коммерсант».
Он отметил, что речь, прежде всего, идет о Балтийском и Черноморском регионах. В НАТО, по его словам, никак не отреагировали на это предложение.
Ранее Балтфлот сообщил о росте активности НАТО у границ России.
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что ежегодно в Европе проводится до 40 крупных учений НАТО антироссийской направленности.
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Последнее: Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Москва предлагала НАТО не проводить учения в районах соприкосновения РФ и стран альянса. «Мы предложили странам НАТО договориться о понижении уровня военных учений вплоть до их непроведения в районах соприкосновения РФ и стран НАТО», – сказал он газете «Коммерсант». Он отметил, что речь, прежде всего, идет […]
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