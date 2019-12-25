Бари Алибасов о памятнике Жанне Фриске в ресторане: «Кому это не нравится, это их проблемы»

Музыкальный продюсер Бари Алибасов высказался о скандале, произошедшем из-за установленного в одном из подмосковных ресторанов памятника скончавшейся от рака Жанне Фриске. В частности, скульптура возмутила сестру певицы Наталью Фриске, ведь она идентична той, которая имеется на могиле артистки.

Мнения интернет-пользователей на этот счёт разделились. Многие комментаторы всё же выразили солидарность с Натальей Фриске, которую памятник сестры в ресторане просто шокировал. В Instagram-аккаунте артистки некоторые фолловеры всерьёз интересуются, не «украла» ли администрация заведения общепита скульптуру с могилы эстрадной звезды.



Но с мнением большинства не согласился Бари Алибасов. В беседе с журналистами сетевого издания Nation News музыкальный продюсер отметил, что не видит ничего плохого в желании руководства ресторана почтить память преждевременно скончавшейся певицы, ведь хуже, когда о человеке вообще забывают. Музыкант не видит разницы, где стоять скульптуре: на могиле или в заведении общественного питания.

«Многие рестораны устанавливают у себя памятники разных людей, и это никого не удивляет. Кому же не нравится, что скульптуру Жанне Фриске установили в другом месте, помимо могилы, – это их проблемы», – высказался Бари Алибасов.

Тем не менее, сейчас памятника Жанне Фриске в ресторане уже нет: администрация убрала его по требованию сестры исполнительницы.

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Последнее: Музыкальный продюсер Бари Алибасов высказался о скандале, произошедшем из-за установленного в одном из подмосковных ресторанов памятника скончавшейся от рака Жанне Фриске. В частности, скульптура возмутила сестру певицы Наталью Фриске, ведь она идентична той, которая имеется на могиле артистки. Мнения интернет-пользователей на этот счёт разделились. Многие комментаторы всё же выразили солидарность с Натальей Фриске, которую памятник […]