«Одевается гламурно и элегантно»: Александр Васильев оценил стиль Татьяны Навки

Отечественный историк моды, коллекционер и телеведущий Александр Васильев высказал своё мнение относительно стиля олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Он считает, что фигуристка обладает отличным вкусом, одевается «элегантно и гламурно».

По мнению Александра Васильева, у Татьяны Навки прекрасная фигура, а её выбор нарядов для торжественных мероприятий чаще всего просто безупречен и может послужить для многих примером. Историк моды заметил, что фигуристка хочет выглядеть хорошо, а потому одевается красиво и стильно. В качестве одного из примеров «гламурных и элегантных» нарядов Васильев назвал платье, выбранное Навкой для выхода на красную дорожку Московского международного кинофестиваля. Наряд в стиле «леди лайк» в излюбленной цветовой гамме Жаклин Кеннеди был эффектным, подчёркивающим достоинства, привлекающим внимание «строгостью и изысканностью».



Телеведущий подчеркнул, что 44-летняя Татьяна Навка имеет отличное «чувство стиля». Её образы достойны стать примером подражания для многих женщин, мечтающих продемонстрировать вкус и стройную фигуру

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