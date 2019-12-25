Крымский мост как памятник себе

А вы знаете, что Крымский мост охраняет отдельное подразделение ПВО. То есть, в сумеречном сознании Путина кто-то – то ли Правый сектор* (запрещен в РФ) , то ли американцы, то ли Порошенко (Зеленский, Тимошенко) пустят ракету или положат взрывчатку.

Хочу успокоить Путина, который будет ехать в поезде по мосту, что если бы хотели мост взорвать, то давно бы взорвали. Видимо, не хотят. Не хотят, потому что по нему ездят простые граждане, которым гибнуть незачем.

Да и вообще, Украина избрала совсем другой путь – держаться и обращаться в международные суды, которые выписывают многомиллиардные штрафы матушке России захватчице.

Три миллиарда по газу – это только начало. Дальше будет веселее.

Госканалы будут трубить о «Мосте дружбы», который типа символ, и который «навсегда скрепил Россию с российским Крымом». Ну, тут уместно вспомнить фразу – расскажи свои планы богу.

Всё в России «вечно и навсегда» — СССР был навсегда, неработающее СНГ навсегда, Национальные проекты навсегда.

Так что, Крымский мост – это не столько для удобства граждан, а как памятник себе любимому, чтобы потом вспоминали про «Путинский мост».

Но символы исчезают вместе с бренными телами авторов, которые отчаянно хотят вписать себя в вечность. Так случилось с Лениным, которого Путин не любит, и со Сталиным, которого любит. От них остались ошмётки и конфликт любителей-ненавистников.

Путин думает, что оставляет потомкам свой образ собирателя земель и строителя моста. Да нет, он оставляет образ вора, заложившего многовековой конфликт между двумя исторически наиболее близкими странами.

И ничего не «стерпится-слюбится). Как на столетия конфликт Армении и Азербайджана по поводу Нагорного Карабаха, или Турции и Греции по поводу раздела Кипра. Европа уже это всё проходила.

А в Киеве стоит огромная Арка Дружбы, видом как радуга, она символизирует дружбу Москвы и Киева. Так вот, на ней теперь нарисована трещина. И никто её стирать не собирается.

Европа может снять санкции, Трамп может отменить помощь Украине и тоже снять санкции; Россия может построить сто газовых труб. Но всё имеет свою обратную сторону.

Сейчас украинцы еще пока считают, что Крым отобрал Путин, но через пару поколений понятие «путин» исчезнет и останется твёрдая уверенность, что Крым украли Россия и россияне.

И теперь, украв чужое, они ездят туда по Крымскому мосту. Вот это понимание уже на века.

Вся эта история станет мифом, который требует сатисфакции. Так что главные конфликты еще впереди. И эти конфликты, заложенные «собирателем земель Русских» приведут к новым жертвам.

Национальная память шире памяти индивидуальной, а понятие «слабая нация» существует только в путинском мозгу.

Сила нации измеряется совсем не оружием и не газовой трубой.

Когда Путин будет в поезде пересекать Крымский мост, под водой будут дежурить подводники из ФСО.

Именно это и есть наиболее точный символ – когда пользуешься ворованным, ходи с пистолетом. А то обратно отберут.

Матвей Ганапольский

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Последнее: А вы знаете, что Крымский мост охраняет отдельное подразделение ПВО. То есть, в сумеречном сознании Путина кто-то – то ли Правый сектор* (запрещен в РФ) , то ли американцы, то ли Порошенко (Зеленский, Тимошенко) пустят ракету или положат взрывчатку. Хочу успокоить Путина, который будет ехать в поезде по мосту, что если бы хотели мост взорвать, […]