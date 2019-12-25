Некоторые люди ни за что не должны были родиться Путин стал героем рекламы презервативов. ФОТО

Бразильская студия Platinum Studio создала рекламу презервативов со слоганом «Некоторые люди ни за что не должны были родиться». В главной роли — Владимир Путин

Художники Platinum не первый раз создают рекламу презервативов с использованием этого слогана и политиков — раньше резиновое изделие посвящалось Дональду Трампу и Ким Чен Ину.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: А вы знаете, что Крымский мост охраняет отдельное подразделение ПВО. То есть, в сумеречном сознании Путина кто-то – то ли Правый сектор* (запрещен в РФ) , то ли американцы, то ли Порошенко (Зеленский, Тимошенко) пустят ракету или положат взрывчатку. Хочу успокоить Путина, который будет ехать в поезде по мосту, что если бы хотели мост взорвать, […]