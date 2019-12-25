Некоторые люди ни за что не должны были родиться Путин стал героем рекламы презервативов. ФОТО

25.12.2019, 20:57, Разное

Бразильская студия Platinum Studio создала рекламу презервативов со слоганом «Некоторые люди ни за что не должны были родиться». В главной роли — Владимир Путин

Художники Platinum не первый раз создают рекламу презервативов с использованием этого слогана и политиков — раньше резиновое изделие посвящалось Дональду Трампу и Ким Чен Ину.



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Последнее: А вы знаете, что Крымский мост охраняет отдельное подразделение ПВО. То есть, в сумеречном сознании Путина кто-то – то ли Правый сектор* (запрещен в РФ) , то ли американцы, то ли Порошенко (Зеленский, Тимошенко) пустят ракету или положат взрывчатку. Хочу успокоить Путина, который будет ехать в поезде по мосту, что если бы хотели мост взорвать, […]

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