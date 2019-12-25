«Бессмысленно, когда человек хочет тебя оболгать и просто бросить грязь». Костин прокомментировал расследования Навального об Аскер-Заде и самолетах ВТБ

Глава ВТБ Андрей Костин впервые прокомментировал расследования ФБК о принадлежавших банку бизнес-джетах, на которых летают журналистка Наиля Аскер-заде и жена Дмитрия Медведева. Об этом он заявил в интервью Русской службе Би-Би-Си.

«Я посмотрю, какие действия предпринять [из-за выхода расследований]. Какие-то действия предприму, наверное. Я подумаю еще. Понимаете, это его [Навального] работа — бросать грязь и на этом наживать свой капитал. А зачем мне ему помогать? Понимаете, бессмысленно, когда человек хочет тебя оболгать и просто бросить грязь… Пускай, это его работа. Я это не буду комментировать больше», — сказал Костин.

В расследовании ФБК говорится, что Наиля Аскер-заде пользуется частным самолетом и яхтой и что ей принадлежит особняк в подмосковном коттеджном поселке и две квартиры в жилом комплексе «Новая Остоженка» в Москве. Аскер-заде прокомментировала расследование так: «Заказала нативную рекламу своей инсты у одного популярного блогера. Не думала, что так зайдет».

На сайтах информагентств были опубликованы новости с заголовками «Песков не стал говорить о расследовании Навального об имуществе Аскер-заде» и «В Кремле не знают о „расследовании“ по журналистке Аскер-заде».

В то же время лента новостей «Яндекса» перестала выдавать ссылки на новости об Аскер-заде. Поисковик выдает ссылки, только если фамилию Аскер-заде поставить в кавычки. В поисковике Google отображаются все новости.

По информации «Проекта», у Аскер-заде многолетний роман с главой ВТБ Андреем Костиным. По некоторым данным, у пары есть дети. Весной 2019 года выяснилось, что Роскомнадзор заблокировал не менее тысячи ссылок на сайты, где упоминались ВТБ, Костин и Аскер-заде. Доступ ограничили на основе удовлетворенных судом исков ВТБ о защите деловой репутации.

В апреле 2019 года «Ведомости» писали, что Роскомнадзор заблокировал около тысячи ссылок на интернет-ресурсы, в которых упоминались президент ВТБ Андрей Костин и телеведущая. Тогда же издание Baza сообщило, что сервис «Яндекс.Дзен» удалил его расследование о квартире, которая сперва принадлежала ВТБ, а затем была оформлена на Аскер-заде.

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