«Яндекс» получил от «Сбербанка» «золотую акцию»

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию» компании, сообщили в пресс-службе банка.
«Золотая акция» дает право блокировать продажу более 25% акций компании. Сбербанк приобрел ее в 2009 году за один евро, в ноябре правление банка одобрило передачу акции «Яндексу» по той же цене.
Ранее акционеры «Яндекса» одобрили изменения в структуре корпоративного управления компании, в соответствии с которыми будет создан Фонд общественных интересов. Фонд сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров и участвовать в принятии решений о согласовании сделок.
По данным «Ведомостей», создание фонда согласовали в администрации президента при участии первых лиц государства.
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