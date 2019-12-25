Мнение: Нашли завернутую в плед

В подъезде одного из домов Мытищ нашли новорожденную девочку. Только благодаря тому, что ребенок был завернут в плед и лежал в коробке, удалось избежать переохлаждения. Сейчас девочка в больнице, за ней ухаживают. А родителей ищут.

Такое ощущение, что мы вернулись в каменный век. Помните все эти фильмы, когда на порог монастыря или богатого дома приносили детей от внебрачных связей в надежде, что там о нем позаботятся достаточно хорошо.

Но, что думала мать, которая так поступила со своим ребенком?Сейчас никто не будет писать кипятком от обнаруженного маленького комочка счастья. Скорее отдадут в медучреждение и начнут искать виноватого. Что в принципе сейчас и происходит. Если материнство свалилось на голову, когда совершенно этого не хотелось, то лучше, наверное, отдать в хорошие руки, на усыновление или просто смириться со своей участью и стать матерью.

Если и найдут мать этого несчастного ребенка, то, скорее всего, за такой поступок ее лишат родительских прав, и больше она матерью не сможет быть, даже если захочет. И какой смысл в этом поступке? Испортила жизни и себе, и ребенку.

Понятно, что какой-нибудь 17-летней школьнице или алкоголичке со стажем, или просто безработной, ребенок совершенно не нужен. Но есть же все-таки такая штука, как судьба.

Понятно, что с ней иногда не совладать, но раз уж так сыграли карты, то стоит сделать все красиво – тысячи родителей хотят усыновить детей. А оставлять ребенка в подъезде – это последнее, о чем должен думать человек. Или у этой дамочки совсем нет сердца?

Источник: Достало

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Последнее: В подъезде одного из домов Мытищ нашли новорожденную девочку. Только благодаря тому, что ребенок был завернут в плед и лежал в коробке, удалось избежать переохлаждения. Сейчас девочка в больнице, за ней ухаживают. А родителей ищут. Такое ощущение, что мы вернулись в каменный век. Помните все эти фильмы, когда на порог монастыря или богатого дома приносили […]