Мнение: На этом можно закончить все ваши разговоры про поезда в Крым

25.12.2019, 20:45, Разное

Главное, ничего не говорить про симферопольский аэропорт, откуда можно слетать в Москву и обратно, за 2,5-3,5 тыс. рублей за 2 с небольшим часа (плюс если вы живете в Севастополе, делайте поправку на дорогу до аэропорта — 500 на автобусе или от 1200 на такси). "Как в США, где нет скоростных поездов".
Это если не любите поезда, хотите сэкономить время и чуток денег, так как сейчас билет в эконом-классе на тех же "Уральских авиалиниях" обойдется чуть дешевле, чем билет на поезд.
Летом, когда билеты на самолет традиционно дорожают, поезд становится более конкурентноспособным, особенно если билеты на самолет начинают в пик сезона подбираться к 8-10 тыс.
Скоростной поезд в Крым никто и не обещал строить.

Ну а то, что персонажи выдают "мнения" под копирку, так это ничего нового.

Наняли бы рерайтеров хотя бы.

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: Главное, ничего не говорить про симферопольский аэропорт, откуда можно слетать в Москву и обратно, за 2,5-3,5 тыс. рублей за 2 с небольшим часа (плюс если вы живете в Севастополе, делайте поправку на дорогу до аэропорта — 500 на автобусе или от 1200 на такси). "Как в США, где нет скоростных поездов".Это если не любите поезда, […]

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