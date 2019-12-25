Мнение: На этом можно закончить все ваши разговоры про поезда в Крым

Главное, ничего не говорить про симферопольский аэропорт, откуда можно слетать в Москву и обратно, за 2,5-3,5 тыс. рублей за 2 с небольшим часа (плюс если вы живете в Севастополе, делайте поправку на дорогу до аэропорта — 500 на автобусе или от 1200 на такси). "Как в США, где нет скоростных поездов".
Это если не любите поезда, хотите сэкономить время и чуток денег, так как сейчас билет в эконом-классе на тех же "Уральских авиалиниях" обойдется чуть дешевле, чем билет на поезд.
Летом, когда билеты на самолет традиционно дорожают, поезд становится более конкурентноспособным, особенно если билеты на самолет начинают в пик сезона подбираться к 8-10 тыс.
Скоростной поезд в Крым никто и не обещал строить.
Ну а то, что персонажи выдают "мнения" под копирку, так это ничего нового.
Наняли бы рерайтеров хотя бы.
Источник: Colonel Cassad
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Главное, ничего не говорить про симферопольский аэропорт, откуда можно слетать в Москву и обратно, за 2,5-3,5 тыс. рублей за 2 с небольшим часа (плюс если вы живете в Севастополе, делайте поправку на дорогу до аэропорта — 500 на автобусе или от 1200 на такси). "Как в США, где нет скоростных поездов".Это если не любите поезда, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Болгарская студентка превратила себя в пышногубую Барби / 23 декабря
- Мнение: «Левада-центр»: половина россиян проголосовали бы за «ЕР» на выборах в Госдуму / 25 декабря
- «Когда перепутал вечеринки»: Анастасия Ивлеева рассказала о своей встрече с Дмитрием Медведевым / 7 декабря
- 18-летняя дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария вышла замуж / 13 декабря
- МВД РФ выступило с инициативой конфисковывать машины за управление в нетрезвом виде / 11 декабря
- Мнение: Лукашенко назвал себя ярым сторонником сохранения Евросоюза / 3 декабря
- Застрявший в унитазе сын Сафронова принял судьбоносное решение / 5 декабря
- «Моя грудь прекрасно себя чувствует»: Анна Семенович опровергла слухи о проблемах со здоровьем / 10 декабря