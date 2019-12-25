Постыдная тайная мечта Лукашенко стала явной

25.12.2019, 20:44, Разное

Словно в качестве ответа на попытки России заставить Белоруссию выполнить свою часть обязательств в белорусском обществе произошел настоящий взрыв национализма. Специалисты считают, что здесь действительно есть взаимосвязь. Агрессивную белорусизацию проводит сам Александр Лукашенко, и делает он это для исполнения своей тайной мечты.

«Лукашенко считает, что этот процесс будет контролироваться им и его
семьей. И в конце концов он приведет к тому, что сохранится субсидиарная
модель экономики, потому что Россия не захочет разрушать интеграцию и вынуждена
будет платить деньги. А с другой стороны – сохранится полная политическая
независимость, выражающаяся в строительстве национального государства и в
заигрывании с Западом», – в разговоре с корреспондентом «Дни.ру» заметил Богдан Безпалько.

При этом Александр Лукашенко уверен, что заигрывание с националистами не приведет к его отстранению от власти, что произошло на Украине. Думать так президенту Белоруссии позволяет тот факт, что все рычаги управления страной сосредоточены в руках его семьи.

"Приемлемое союзное государство Беларуси и Россией — это когда Россия вступает в состав Беларуси" — Лукашенко. pic.twitter.com/fMVfjudXfK

— Selvestor Vivat (@S_vivat) December 24, 2019

«По
большому счету, он постоянно подчеркивает имидж простого колхозного парня,
который вот может и словечко на белорусском ввернуть, и матом выругаться в
адрес наблюдателя, и сына своего не забывает, таскает его постоянно везде,
умиляется, и президенту Путину мешки с картошкой дарит и сало, и так далее. То
есть он такой рубаха-парень, который «свой в доску» белорус», – заметил политолог.

«Он
надеется на то, что эти процессы будут контролируемыми с его стороны», – раскрыл эксперт желания Александра Лукашенко.

В частности, президент Белоруссии уже пробует влиять на интенсивность процесса белорусицаии. Об этом говорит, в частности, проведение в Минске Дня вышиванки. «Ведь
это копия украинского Дня вышиванки. Сейчас для многих вышиванка, к сожалению –
это вещь уже хоть и красивая, но вызывающая идиосинкразию просто потому, что
она ассоциируется с таким агрессивным и примитивным национализмом. А в
Белоруссии вот ее праздник проводят и разрешают», – подчеркнул Богдан Безпалько.



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Последнее: Словно в качестве ответа на попытки России заставить Белоруссию выполнить свою часть обязательств в белорусском обществе произошел настоящий взрыв национализма. Специалисты считают, что здесь действительно есть взаимосвязь. Агрессивную белорусизацию проводит сам Александр Лукашенко, и делает он это для исполнения своей тайной мечты. «Лукашенко считает, что этот процесс будет контролироваться им и его семьей. И в […]

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