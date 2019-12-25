На Кемеровском курорте сноубордист подрался с глухарем

25.12.2019, 20:44, Разное

Неожиданная схватка произошла на Кемеровском курорте Шерегеш. Сноубордист подрался со свирепым глухарем.

Парень решил окатить птицу снегом ради видоса и был наказан – та бросилась на него с кулаками. Ущерб – поломанное оборудование и всякие ушибы, пишет телеграм-канал Mash.



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