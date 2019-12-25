Уверенность россиян в способности армии защитить страну выросла за несколько лет в разы

25.12.2019, 20:44, Новости дня

Число россиян, уверенных в том, что российская армия способна защитить страну, с 2000 по 2019 год выросло в 2,3 раза, сообщил источник газеты ВЗГЛЯД в Минобороны России.

Согласно аналитическим данным Минобороны, информирует источник, в декабре 2019 года 93% граждан выразили уверенность в том, что армия может обеспечить безопасность страны, обратной позиции придерживаются только 6%. При этом еще в 2010 году эти показатели составляли 43% и 23% соответственно.

Неизвестно, на основе каких социологических исследований приводятся такие данные, однако близкие по значению цифры можно найти в материалах фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

В 2018 году, по данным ФОМ, 86% респондентов заявили, что российская армия способна обеспечить безопасность страны. При этом только 6% ответили, что армия не способна защитить страну, а 7% затруднились ответить.

По данным фонда, в 2000 году 62% россиян считали, что армия может защитить страну (27% придерживались противоположной позиции), в 2006 году показатель составил 52% (32%), в 2007 – 62% (24%), в 2013 – 49% (23%). 

В 2014 году, согласно ФОМ, вера в российские Вооруженные Силы существенно возросла — в их способность отстоять Родину были уверены 74% опрошенных россиян, 7% имели противоположное мнение.



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