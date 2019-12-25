Боевики на Донбассе обстреливали позиции украинской армии из запрещенных минометов – штаб ООС

В течение 25 декабря боевики на Донбассе обстреливали позиции украинской армии из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 80 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
Всего за текущие сутки режим прекращения огня был нарушен восемь раз.
Три обстрела позиций украинской армии зафиксировали возле города Красногоровка и поселка Невельское в Донецкой области.
Четыре обстрела были возле поселка Луганское и один – возле села Крымское в Луганской области.
25 декабря потерь среди украинских военнослужащих не было.
Вечірній брифінг пресцентру Об’єднаних сил 25.12.2019#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation…
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Kolmapäev, 25. detsember 2019
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В течение 25 декабря боевики на Донбассе обстреливали позиции украинской армии из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 80 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил. Всего за текущие сутки режим прекращения огня был нарушен восемь раз. Три обстрела позиций украинской армии […]
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