Мнение: Рождественская СУЭта: Последняя СРЕДА в Шоколаднице!

25.12.2019, 20:36, Разное

Итак, друзья: в этом году — последняя СРЕДА, когда я еще сижу в излюбленной Шоколаднице с книжками «Страны утраченной эмпатии», чтобы вручить их каждому желающему с автографом автора и даже, при желании, дружеским селфи!
Рождественская распродажа! Знаменательный день — 25 декабря: когда еще приобрести себе немного «Эмпатии», как не в католическое Рождество?

Кто не успеет — тот опоздает! Итак — сегодня я, как повелось, жду вас, дорогие друзья-читатели, в кафе «Шоколадница» напротив Политехнического музея на м.Китайгород, на углу улиц Маросейка и Лубянского проезда (вход со стороны Лубянского проезда), с 18.30 до 20.30, а возможно и до 21 ч! Буду сидеть, надеюсь, в первом зале, кто потеряется или не найдет — мой телефон (985)741-0098. Если же Вас нет в Москве — не расстраивайтесь, вы всегда можете заказать себе экземпляр с автографом по почте [email protected]

Жду всех! Всех — с наступающим! Ура!

Источник: Размышления вольного социолога



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Итак, друзья: в этом году — последняя СРЕДА, когда я еще сижу в излюбленной Шоколаднице с книжками «Страны утраченной эмпатии», чтобы вручить их каждому желающему с автографом автора и даже, при желании, дружеским селфи!Рождественская распродажа! Знаменательный день — 25 декабря: когда еще приобрести себе немного «Эмпатии», как не в католическое Рождество? Кто не успеет — […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика