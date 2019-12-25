Мнение: Рождественская СУЭта: Последняя СРЕДА в Шоколаднице!

Итак, друзья: в этом году — последняя СРЕДА, когда я еще сижу в излюбленной Шоколаднице с книжками «Страны утраченной эмпатии», чтобы вручить их каждому желающему с автографом автора и даже, при желании, дружеским селфи!
Рождественская распродажа! Знаменательный день — 25 декабря: когда еще приобрести себе немного «Эмпатии», как не в католическое Рождество?
Кто не успеет — тот опоздает! Итак — сегодня я, как повелось, жду вас, дорогие друзья-читатели, в кафе «Шоколадница» напротив Политехнического музея на м.Китайгород, на углу улиц Маросейка и Лубянского проезда (вход со стороны Лубянского проезда), с 18.30 до 20.30, а возможно и до 21 ч! Буду сидеть, надеюсь, в первом зале, кто потеряется или не найдет — мой телефон (985)741-0098. Если же Вас нет в Москве — не расстраивайтесь, вы всегда можете заказать себе экземпляр с автографом по почте [email protected]
Жду всех! Всех — с наступающим! Ура!
Источник: Размышления вольного социолога
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Последнее: Итак, друзья: в этом году — последняя СРЕДА, когда я еще сижу в излюбленной Шоколаднице с книжками «Страны утраченной эмпатии», чтобы вручить их каждому желающему с автографом автора и даже, при желании, дружеским селфи!Рождественская распродажа! Знаменательный день — 25 декабря: когда еще приобрести себе немного «Эмпатии», как не в католическое Рождество? Кто не успеет — […]
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