Епифаний поздравил христиан, которые сегодня празднуют Рождество

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил в Facebook христиан, которые празднуют Рождество 25 декабря.

«Самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам из других поместных православных церквей и христиан латинского обряда, которые празднуют сегодня событие Рождества Господа нашего Иисуса Христа» – написал он.

Митрополит подчеркнул, что Рождество объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности.

«Пусть свет этого великого праздника преодолевает все препятствия и недоразумения между людьми, украшает души добродетелями христианского благочестия, а сердца и уста объединяет общей благодарственной молитвой», – добавил Епифаний.

Найщиріші вітання нашим братам і сестрам з інших Помісних Православних Церков та християнам латинського обряду, які… Posted by Митрополит Епіфаній on Kolmapäev, 25. detsember 2019

Сегодня христиане празднуют Рождество по григорианскому календарю, по юлианскому этот праздник приходится на 7 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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