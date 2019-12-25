Москвичей предупредили о густом тумане

МЧС предупредило москвичей о густом тумане. Видимость составит от 200 до 500 метров. Штормовое предупреждение действует до утра четверга. В спасательном ведомстве призвали горожан быть внимательными и осторожными, пишет телеграм-канал «Говорит Москва».

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