Windows 10 получит облегчённый процесс установки драйверов

Крупный американский производитель ПО для вычислительной техники Microsoft занялся тем, чтобы упростить пользователям своей продукции процесс обновления ОС Windows 10. В частности, специалисты создают облегчённый способ установки драйверов и ежемесячных обновлений по безопасности.

Как отмечается в сообщениях Microsoft, в службе Windows Update появятся новые возможности, упрощающие управление дополнительными обновлениями, так как для этого уже не потребуются сторонние программные средства или менеджеры устройств. Это значит, что пользователю более не понадобятся приложения либо диспетчера устройств, если он захочет обновить тот или иной драйвер.

В планах корпорации также – определить функции обновления драйверов в отдельное место, вместе с установкой обновлений, которые связаны с функциональностью и не относятся к безопасности. Благодаря таким мерам пользователь сможет проще и удобнее взаимодействовать со всеми процессами.

Новую функциональность могут внедрить в систему уже в наступающем году – в очередном крупном обновлении Windows 10.

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