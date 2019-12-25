Генерал-майор Сергей Липовой: «Репетиция наступления» войск НАТО не несёт угрозы для России

Грядущие учения войск НАТО, запланированные на начало следующего года, немецкие СМИ назвали «репетицией наступления на Россию». Генерал-майор Сергей Липовой считает, что данные мероприятия не несут угрозы для безопасности страны, а являются «демонстрацией для заработка очков у политиков Запада».

По мнению автора статьи в издании Junge Welt, грядущие учения, а вернее, переброска войск США через Атлантику на территорию европейских государств к границам России, настораживают и создают впечатление «репетиции наступления». Однако генерал-майор Сергей Липовой не согласен с подобными высказываниями, говоря, что в данном случае речь идёт не о боевых операциях и НАТО вряд ли решится пересечь «красную черту», так как на провокации последует незамедлительный ответ. По мнению Липового, Москва на данное время превосходит все страны НАТО относительно вооружения, поэтому имея комплексы «Кинжал», «Пересвет», «Авангард» и другие может не опасаться «репетиций».

Руководитель организации «Офицеры России» подчеркнул, что учения, скорее всего, проводятся с целью оправдания огромных статей расходов на военные цели участниками Североатлантического альянса, а также в связи с призывами Вашингтона повысить финансирование НАТО ввиду «российской угрозы», информирует «Политэксперт».

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