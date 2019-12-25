Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко пожаловалась на сложности второй беременности

Модель Анастасия Костенко на своей Instagram-странице пожаловалась на сложности второй беременности, возникшие на последних сроках. По словам жены футболиста Дмитрия Тарасова, когда она носила под сердцем первого ребёнка, такие, как нынешние проблемы со здоровьем, её не беспокоили.

Анастасия Костенко написала, что столкнулась во время второй беременности с такими трудностями, как частые позывы в туалет, значительная прибавка в весе, сложности с передвижением, приседанием и поворотами на бок. На фоне этого скачки гормонов и запредельная сентиментальность, также свойственные нынешнему состоянию модели, кажутся мелочами. Зато жену Дмитрия Тарасова радует её приподнятое настроение: она с оптимизмом смотрит в будущее и отсчитывает дни, когда уже сможет, наконец, родить и вернуться к активному образу жизни.

В конце своего Instagram-поста Анастасия Костенко отметила, что теперь стала уважать женщин, которые, как и она сама, решили забеременеть с небольшим отрывом. Первого ребёнка – дочь Милану – вторая вице-мисс Россия-2014 родила 10 июля 2018 года.

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