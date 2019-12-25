Китай испытал баллистическую ракету, которая способна поражать цели на территории США – СМИ

Китай 22 декабря испытал баллистическую ракету, которая способна поражать цели на всей территории США. Об этом сообщила газета The Washington Times со ссылкой на источники из Пентагона, которые предоставили информацию на условиях анонимности.

Баллистическую ракету JL-3, которая способна нести ядерных заряд, запускали с подводной лодки в море Бохай у северных берегов Китая. Запуск фиксировался разведывательными спутниками США, которые отследили траекторию полета – ракета была направлена на запад.

Пока неизвестно, прошли ли испытания успешно. Официальный спикер Пентагона подполковник Дэвид Истберн заявлял газете, что не располагает информацией о запуске ракеты в Китае.

По данным издания, испытания прошли на фоне опасений, что Северная Корея тоже готовит запуск ракеты большой дальности в ближайшее время, возможно, 25 декабря.

В октябре на военном параде в Китае продемонстрировали ракету с дальностью полета более 15 тыс. км и ракету с разделяющимися боевыми блоками, которая может поразить несколько целей.

14 декабря КНДР заявила о важных испытаниях на космодроме в Сохэ. В АР добавили, что испытания, возможно, включали технологии для улучшения межконтинентальных баллистических ракет, которые потенциально могут достичь континентальной части США.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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