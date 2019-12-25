Шойгу сообщил о полном восстановлении системы подготовки офицерского состава

25.12.2019, 20:12, Новости дня

В РФ полностью восстановлена система подготовки офицеров, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства пояснил, что после сокращения ситуация была критической, особенно это затрагивало летный состав, передает «Интерфакс».

Он отметил, что ведомство сделало ускоренный выпуск, продлило предельный срок службы офицеров на 5-10 лет, а теперь в армии переходят на плановую подготовку офицеров.

Во вторник Шойгу сообщал, что все командующие военных округов в РФ имеют боевой опыт.



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